Vermiste Duitse (16) op camerabeelden Amsterdamse supermarkt

Het valt op dat ze in elk geval aan één kant van haar gezicht haar verder lange bruine haar heeft opgeschoren. Ze draagt een opvallende jas met gekleurde vlakken en een rugzak. Ze lijkt alleen.



Nouira verdween op zondagavond 23 april om half zeven vanuit Frankfurt, waar ze voor het laatst was gezien op het hoofdstation. Ze zou na een bezoek naar haar huis gaan in Echzell, een dorp even ten noordoosten van Frankfurt, maar kwam daar niet aan.



Op Koningsdag denken verscheidene getuigen haar in de Amsterdamse binnenstad te hebben gezien bij het Centraal Station, op de Haarlemmerstraat en de Nieuwendijk en op het Rembrandtplein. De politie heeft passanten daar met folders met foto's van Nouira om informatie gevraagd.