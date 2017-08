Vermiste Joey Hoffmann gevonden in Turkije

De Turkse politie heeft het levenloze lichaam van de 21-jarige Joey Hoffmann uit Haaksbergen gevonden in een opgedroogde rivierbedding bij de Turkse plaats Narlikuyu. Op de vindplaats was nog niet eerder gezocht. De afgelegen plek ligt op een klein uur lopen van een hoofdweg met druk verkeer, in het gebied waar Joey voor het laatst werd gezien.