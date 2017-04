'Verpleegkundigen starten rechtszaken tegen ziekenhuizen'

Meer boetes voor fietsen zonder licht

15:50 Het aantal fietsers dat op de bon geslingerd is als gevolg van het rijden zonder fietslicht is vorig jaar met ruim een derde toegenomen. In 2016 schreef de politie in totaal 34.671 boetes à 55 euro uit aan deze groep. Een jaar eerder waren dit er nog zo'n 26.000.