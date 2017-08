Verwarde zwartrijdster neer na gebruik taser

Dit kalmeerde de vrouw niet. Ze trok een mes en bedreigde de agenten. Na vergeefse inzet van pepperspray voelden de te hulp geroepen hondengeleiders zich genoodzaakt om de taseren. De vrouw kon worden geboeid. Op het politiebureau zal worden gekeken wat er met haar aan de hand is.



In Rotterdam zijn de hondengeleiders aangewezen om de stroomstootwapens te testen. Sinds februari beschikken in heel Nederland bijna 300 agenten over zo’n taser. Hiermee kunnen agenten gewelddadige verdachten vijf seconden lang verlammen, zonder dat zij hierdoor ernstig gewond raken. Vroeger hadden de agenten in deze situatie mogelijk hun vuurwapen getrokken.



De proef met de taser duurt tot nog februari volgend jaar. Daarna worden conclusies getrokken.