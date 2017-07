VIDEO: Wateroverlast in Brabant; natste julidag in 17 jaar tijd

DEN BOSCH / TILBURG - Het is vandaag de natste julidag sinds 1999 en dat zorgt voor wateroverlast in Brabant. Onder meer in Tilburg, Rosmalen, Drunen en Hedel staan er straten blank.

Op meerdere plekken in Brabant hebben weggebruikers last van de heftige buien. Zo is de N831 bij Hedel dicht in verband met water op de weg. Ook de Vivaldistraat in Tilburg-noord staat blank.

Op het Kruispunt Admiraalsweg , Frans Halslaan en de Ruyterstraat in Drunen konden mensen beter zwemmend door de straat dan met de auto.

Rosmalen en Waalwijk ondervonden ook problemen door de wateroverlast.

Volledig scherm En weer is de Vivaldistraat in Tilburg ondergelopen. © Johan van Grinsven

Natste julidag

Sinds 1999 is een julidag niet zo nat verlopen als vandaag. De laatste keer dat het op grote schaal erg nat was, was in 2011. Op 14 juli 2011 viel er op 17 KNMI-stations 20 millimeter of meer.

In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, in het westen is er ook ruimte voor de zon. In het oosten is het nog lang grijs en pas omstreeks 16 uur wordt het ook in het oosten droog.

Bij 18 meetpunten van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) viel 20 millimeter water of meer.