Vier drenkelingen, maar een verbod op rivierzwemmen komt er niet

,,De vraag is of het instellen van een verbod deze tragedies kan voorkomen’’, vult Christel Holleman van Rijkswaterstaat aan. ,,Op zich is het nu ook al duidelijk: je moet gewoon niet zwemmen in de rivier. Het is gevaarlijk.’’



Bovendien, zo zegt Holleman, vraagt een verbod ook om handhaving. ,,Dat suggereert dat je iets afspreekt met elkaar, maar als je dat vervolgens niet kunt handhaven, dan heb je eigenlijk nog niets. Het gebied waar gehandhaafd moet worden, is gewoon erg groot. Maar laat wel duidelijk zijn, dat het zwemmen in de rivieren onze absolute aandacht heeft.’’



De overheidsdienst waarschuwt ieder jaar voor de gevaren, maar wijst ook op de plekken waar wél veilig gezwommen kan worden, benadrukt Holleman. ,,Via de site of app zwemwater.nl kun je die locaties vinden.’’