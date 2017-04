Vier jaar cel voor 89-jarige vrouw die haar man doodstak

De 89-jarige vrouw Antonia M. is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van haar 88-jarige echtgenoot E. Bieshaar. Het fatale incident vond plaats in januari 2015 in de woning van het echtpaar in Amsterdam-Oost.

De politie trof de man in de woning aan, nadat zijn vrouw zelf 112 had gebeld. De man was toen al aan zijn verwondingen overleden. Hij had een steekwond in zijn borstkas. In een messenblok in de keuken werd een mes aangetroffen met daarop bloed van het slachtoffer.

Hoewel de vrouw tijdens haar rechtszaak verklaarde dat zij en haar man de hele dag met z’n tweeën waren geweest en dat er verder niemand in de woning was langsgekomen, ontkende ze dat zij haar man had neergestoken. De vrouw kon echter geen verklaring geven voor de fatale verwondingen van haar man. De rechtbank oordeelt daarom dat het niet anders kan dat de vrouw wel degelijk verantwoordelijk is voor de dood van Bieshaar. De vrouw heeft na de steekpartij het mes afgewassen en teruggezet in het messenblok.

Teruggetrokken bestaan

Uit het onderzoeksdossier bleek dat het echtpaar een teruggetrokken bestaan leidde. Door zijn slechte gezondheid was de man volledig aangewezen op zijn vrouw, die echter niet in staat was voldoende zorg te bieden. Het stel was 68 jaar samen.