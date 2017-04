Vier jaar cel voor hoogbejaarde vrouw die echtgenoot doodstak

Een Amsterdamse vrouw van 89 moet van de rechter vier jaar de cel in voor het doodsteken van haar één jaar jongere echtgenoot. Hoewel de vrouw naar eigen zeggen geen idee heeft hoe de man om het leven is gekomen zegt hem heel erg te missen, acht de rechtbank toch bewezen dat zij de dader is.

Het slachtoffer werd in januari 2015 dood aangetroffen in hun woning in Amsterdam-Oost. De vrouw bleek pas na ongeveer een half uur de hulpdiensten te hebben gebeld. De politie trof de man aan met een tien centimeter diepe steekwond in zijn borstkas. Reanimeren bleek niet meer te helpen.

De vrouw kon niet goed verklaren hoe haar man aan de fatale verwonding was gekomen. Volgens haar advocaat is het stel ooit slachtoffer geworden van een babbeltruc. Het zou wat hem betreft best kunnen dat de dader of daders van die oplichting terug zijn gekomen en de man neer hebben gestoken.

Keukenmes

De rechtbank gaat er echter van uit dat de vrouw haar man heeft gedood met een keukenmes. Hoewel zij het mes had afgewassen en teruggezet in het messenblok, zaten er bloedsporen op. Er werden eveneens stukjes textiel van de kleding van het slachtoffer ontdekt op het mes.

Het echtpaar leidde een teruggetrokken bestaan. De man was ziek en aangewezen op de zorg van zijn vrouw, maar zij kon die niet voldoende bieden. Op foto's in het dossier is te zien dat de man in een zwaar vervuild bed sliep. Op zijn lichaam zat aangekoekt vuil. Niets wees erop dat de man klaar was met zijn leven. De vrouw gaf tijdens de zitting al aan dat het stel niemand tot last wilde zijn.