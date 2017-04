Vijftiger Willem-Alexander is de koning geworden die hij wilde zijn

Chriet Titulaer bedacht het Huis van de Toekomst. Maar hij overleed net te vroeg om het Koninklijk Huis van de Toekomst te zien, zoals we dat gisteravond op televisie en vandaag tijdens Koningsdag in Tilburg konden aanschouwen. Open, zo hip mogelijk, eigentijds en daardoor ook aansprekend voor de jongere generaties.

Quote Hij praat eigenlijk zoals wij, in onze woorden. Nu wilden we hem zien ook Student Joris Nog niet zo lang geleden moest hij als prins tijdens de verjaardag van zijn moeder happen in een plak gortdroge koek, bungelend aan een touw boven hem, in een dorpje ergens in Nederland – met oranje dakpannen, aangeharkte tuinen en een glunderend college van burgemeester en wethouders om zich heen.



Nu, op zijn 50ste verjaardag, slaat koning Willem-Alexander hard in zijn handen als hij in de zesde stad van Nederland, Tilburg, een paar überhippe foodtrucks ontwaart tijdens zijn wandeling door de spoorzone. Een rauw, voormalig industrieel gebied, nu de habitat van hipsters met baarden, die graag vertoeven in loodsen, op stalen racefietsen en skateboards rijden en ingewikkelde koffie drinken.

Moinkballs

Zoals Jacques in ’t Veld, zelfverklaard BBQ-chef, die voor zijn truck op het koninklijke gezelschap wacht met een dienblad vol ‘moinkballs’. ,,Een balletje rundergehakt, omwikkeld met bacon en afgelakt met barbecuesaus,’’ legt hij aan de vorst uit, die reageert met: ,,Daar heb ik wel trek in.’’ Wat een verschil met een plak ontbijtkoek zonder roomboter.

Drie meter verderop slaan de prinsessen van de Apeldoornse tak een glas IPA-bier achterover, gebrouwen door een klein lokaal bedrijfje. Eigentijdser dan dit is de verjaardag van een vorst in Nederland nog niet geweest. In Dordrecht en Zwolle werd in 2015 en 2016 al duidelijk dat hét jaarlijkse weerzien van de Oranjes met hun volk onder de nieuwe koning een modernisering zou beleven en die lijn werd in het hart van Noord-Brabant alleen maar doorgetrokken.

Selfies en vlogs

Volledig scherm Koningin Maxima en de prinsesjes Amalia en Alexia tijdens de koningsdagviering in Tilburg. Willem-Alexander, koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Ariane en Alexia en zijn verdere familieleden werken naar hartenlust mee met selfies, vlogs, snapchats en andere digitale verzoeken van de toeschouwers, die vrijwel zonder uitzondering hun mobieltje in de trillende handen hebben om de ontmoeting met de prins of prinses vast te leggen.



Het gaat allemaal uiterst ongedwongen. De Oranjes reageren op zo’n beetje elke aanspreekvorm (in het geval van de vorst: ‘koning, Willy, majesteit, Willem, hoogheid, Alex, jij daar’) en stappen gedwee opzij als een mevrouw uit het publiek, oranje Unox-schaatsmuts tegen de kou op het hoofd, toch liever een foto maakt van de aanwezige televisiepersoonlijkheid Dionne Stax dan van een lid van de koninklijke familie.



Waargenomen, in studentenstad Tilburg: enorm veel jongeren langs de dranghekken in de spoorzone. Ja natuurlijk, kinderen die door hun ouders aan hun op school gefröbelde oranje kronen op hun hoofd worden meegetrokken, maar ook veel ‘oudere jongeren’. Met oprechte belangstelling voor de koninklijke familie. Ze kennen veelal hun namen: niet alleen die van Willem-Alexander en Máxima, maar ook van prins Floris en prinses Aimee.

Wilfried de Jong

Of ze zijn minder thuis in de stamboom van de Oranje-Nassau’s, maar wel geïnteresseerd in de koning door het televisie-interview dat hij gaf aan Wilfried de Jong. Bewoners van een studentenhuis in het centrum van de stad zapten gisteren ‘na de afwas’ toevallig langs het gesprek tussen Willem-Alexander en De Jong en bleven tot hun eigen verbazing plakken, vertellen ze iets meer dan 15 uur later in het kolkende centrum van Tilburg. ,,Hij praat eigenlijk zoals wij, in onze woorden,’’ zegt Joris, één van de studenten. ,,Nu wilden we hem zien ook.’’

Een verbindende koning van het volk wilde Willem-Alexander worden. Volgend jaar, bij zijn eerste lustrum op de troon, dient zich een mooi moment aan om een serieuze balans op te maken, maar alle voortekenen wijzen er op dat de kersverse vijftiger zijn ambitie tot nu toe waarmaakt. Het gesprek met De Jong werd uitstekend bekeken en nog beter gewaardeerd. Ook op sociale media als Facebook en Twitter, normaal gesproken vergaarbak van kritiek, cynisme en bijtende grappenmakerij.

Guus Meeuwis

En zie hem op het podium op het Tilburgse Piusplein meedeinen op de tonen van gewone-man-met-zachte-g Guus Meeuwis; dat zou bij zijn moeder Beatrix gekunsteld hebben aangevoeld. Met Willem-Alexander als hoofdgast klopt het plaatje gewoon.