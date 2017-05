Vluchten van Syrië naar Enschede als je dik over de 100 bent

Quote Ik mocht oma weer mee terugnemen en de IND heeft meteen gezegd dat ze hier zou mogen blijven Samer Moussa Voor het raam staat haar bed. De deken heeft Samer Moussa (40) voor zijn grootmoeder Khatoun Rezko (104) gekocht bij een Turks winkeltje. Zo voelt 'mèmè', zoals Samer zijn oma teder noemt, zich een klein beetje thuis. Thuis is Enschede. Pas sinds augustus. Toen landde Khatoun Rezko via Beiroet met het vliegtuig in Brussel. Eigenlijk had ze asiel moeten aanvragen in België, maar Samer heeft haar meteen meegenomen naar Enschede. Daar woont Samer, daar wonen zijn broers Carlo en Hesham.

Volgens de officiële regels had de oude dame moeten worden teruggestuurd naar België om daar asiel aan te vragen. Maar Samer meldde zich meteen bij Ter Apel, waar het aanmeldcentrum zit en vluchtelingen terechtkunnen voor registratie. Hij had gehoopt dat hij alleen naar het Groningse dorp kon rijden. Zijn oma is snel duizelig en misselijk als ze in een auto zit. ,,Jammer genoeg móest ze mee. Maar verder ging alles goed. Ik mocht oma weer mee terugnemen en de IND heeft meteen gezegd dat ze hier zou mogen blijven."

Deze maand kreeg Khatoun Rezko een status en daarmee een eigen appartementje op de begane grond van een flat, vlakbij het centrum van Enschede. Vanuit haar bed kijkt ze uit op een levendige straat. Khatoun Rezko heeft de luxaflex bijna gesloten. Ze gebaart met haar handen naar haar ogen. ,,Oma ziet slecht. En ze hoort niet goed. Dus naar buiten kijken... Dat zit er niet in." Nu probeert Samer een rolstoel voor haar te krijgen. ,,Als het mooi weer is kan ik met haar naar mijn broers lopen. Kan ze lekker in de tuin zitten."

Khatoun Rezko vluchtte uit Syrië, omdat christenen daar hun leven niet zeker zijn. Samer vertelt over een neef, die werd ontvoerd door IS en moest bekeren tot de islam. Met hem is het goed nu, zijn ouders betaalden het hoge bedrag aan losgeld. Dat lot wilde Samer niet voor zijn grootmoeder. Ook niet voor zijn moeder, broer en zus die achterbleven in Syrië, maar gezinshereniging is niet kansrijk, weet Samer. ,,Ik denk dat mijn oma een visum heeft gekregen vanwege haar hoge leeftijd."

Quote Ik denk dat mijn oma een visum heeft gekregen vanwege haar hoge leeftijd. Samer Moussa Zelf woont Samer Moussa al sinds 1998 in Enschede. Hij was 21 toen hij uit Syrië vluchtte. Zelf herinnert hij zich het afscheid van zijn familie niet zo goed. Zijn oma des te beter. ,,Eén van de eerste dingen die ze zei toen ze hier kwam was, dat ze nooit had gedacht dat we elkaar zouden weerzien. Toen ik vertrok uit Syrië zei ik 'tot ziens' tegen oma. Zij vertelde mij dat ze toen zei: 'Die kans is niet groot'. Dat klopte ook, ze was al 85. Maar zie haar hier nu toch eens zitten."

Vluchten is de rode draad in de familie van Samer Moussa en zijn oma. Samer vluchtte in 1997. Hij herinnert zich nog goed hoe hij, op de dag af precies zeventien jaar geleden, een kamertje had aan de Deurningerstraat. Hij was buiten toen de vuurwerkramp zich voltrok. ,,Het begon met wat rook. Toen zag ik overal politie en ik dacht: wat doe ik hier, ik ga naar huis."

Vlak bij zijn kamer barstte de hel los. ,,Overal om mij heen vielen de brokstukken en stenen. Ik heb gerend voor mijn leven, met mijn armen om mijn hoofd. Dat je je vaderland ontvlucht vanwege het gevaar en dan hier in Enschede de ramp meemaakt. Ik was er zó dichtbij. Voor hetzelfde geld was ik ook slachtoffer geweest."

Zijn broers zijn nog niet zo lang in Enschede. Samer vertelt dat Carlo, die in een rolstoel zit, anderhalf jaar over zijn vlucht heeft gedaan. ,,En weet je. Dit is niet de eerste keer dat mijn oma moest vluchten." Samer weet niet precies in welke jaren het was toen Khatoun Rezko van Turkije naar Syrië moest vluchten, vanwege de genocide op christelijke Turken. Het moet niet lang na de Eerste Wereldoorlog zijn geweest. ,,Ze heeft zich nooit echt in Syrië thuis gevoeld."

'Ik wil niet meer zo lang'

Nu is het gedaan met het vluchten. In Enschede is Khatoun Rezko veilig, op papier 104 jaar maar waarschijnlijk vier jaar ouder. Vaak zegt Samer: ,,Ik hoop dat we nog lang van elkaar kunnen genieten." Dan zegt de oude dame: ,,Ik wil niet meer zo lang." Haar ogen vertellen dat ze wel geniet, zeker van haar kleinzoon. Hij is dol op haar. Zij is lief voor hem. Ze zegt: ,,Samer. Mijn liefste kleinzoon." En ze lacht voor het eerst heel breed.