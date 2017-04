VO-raad: denk na over schoolreis naar buitenland

Het enige advies dat de organisatie volgens eigen zeggen kan geven is: ,,Denk goed na, maak een goede afweging en communiceer die goed'', aldus een woordvoerder.



In de lente maken veel hogere klassen een excursie naar steden als Londen, Berlijn en Parijs. Zo werd het Het Driestar College uit Gouda gisteravond opgeschrikt door de aanslag in Parijs. Op dat moment waren leerlingen van vwo-6 en havo-5 op excursie in de Franse hoofdstad. Inmiddels zijn zij veilig thuis.



De leerlingen van het Driestar College hadden gisterenavond rond die tijd een moment om zelfstandig door de stad te lopen, vlak voor zij een boottochtje zouden maken als afsluiting van de excursie. ,,Op het moment dat ik gebeld werd door de begeleiders die mee waren, schrok ik natuurlijk. De begeleiders begonnen meteen met leerlingen bij elkaar halen. Vijf leerlingen waren nog niet in de groep, maar daar was wel telefonisch contact mee dus we wisten dat zij veilig waren'', vertelt Jan Mohlmann, sectordirecteur havo & vwo bovenbouw.