Volkan zat per ongeluk achter een spandoek, nu zit hij in een Turkse cel

Familie en vrienden zijn doodsbenauwd, nu Volkan Caliskan uit Harderwijk in een Turkse cel is verdwenen. Omdat hij tijdens een voetbalwedstrijd nietsvermoedend achter een spandoek met een politieke boodschap zat, wordt hij nu verdacht van het verspreiden van terroristische propaganda.

‘Laat Nuriye en Semih leven.’ Dat staat er op het spandoek dat tijdens de voetbalwedstrijd Besiktas – Konyaspor in de lucht wordt gehouden, precies voor de neus van Volkan. Het is een boodschap voor een lerarenduo, dat tijdens de zuiveringen na de couppoging in Turkije is ontslagen en daartegen nu met een hongerstaking protesteert. En Volkan weet van niks.

Verklaring

Dat zegt hij in elk geval tegen de politie, die hem na de wedstrijd samen met een stel andere supporters arresteert. Nu zit de geboren en getogen Harderwijker alweer een week in een Turkse cel, onbereikbaar voor zijn familie, die het wél gelukt is zijn verklaring in handen te krijgen. ,,Het is enorm zwaar voor ons. Op dit moment is het heel onrustig in Turkije’’, zegt Volkans broer Kemal Kaan Caliskan. ,,Mijn vader is daar nu, om mijn broer te helpen. We wisten wel dat het daar erg was, maar zó erg, daarvan hadden we geen idee.’’

Volledig scherm Het gewraakte spandoek. Volkan is niet op de foto te zien, aldus zijn broer. © Facebook

Quote Degenen die dat deden zijn alweer vrij, maar Volkan en de anderen die bij het spandoek zaten, zitten nog vast broer van Volkan Kemal begrijpt niet dat dit juist zijn broer is overkomen, die na zijn studie commerciële economie nu in Turkije was om een cursus te volgen. ,,In Nederland solliciteerde hij nog bij Amnesty International. Het is een enorm sociale jongen, die ook een enorme voetbalfan is. Hij was daar met een supportersgroep. Tijdens die wedstrijd werden er messen naar de voetballers gegooid, er werden politieke leuzen gescandeerd. Degenen die dat deden zijn alweer vrij, maar Volkan en de anderen die bij het spandoek zaten, zitten nog vast.’’

De hele familie vraagt zich af hoe lang het gaat duren, voordat de rechter zich over de zaak van Volkan buigt. Een oom vertelt: ,,We hebben geen idee wanneer Volkan voor de rechter verschijnt. Dat kan na een week zijn, maar ook na drie maanden, of acht. Je weet het nooit in Turkije.’’

Mobiliseren

Het lukt inmiddels wel om zowel in Nederland als Turkije medestanders te mobiliseren. De familie hoopt zo de vrijlating van Volkan te kunnen bespoedigen. Toch beseft ook PvdA raadslid Emre Ünver dat het wel eens een heel moeilijke zaak kan worden. ,,Het onrecht in Turkije is groot, heel groot.’’ Dat juist Volkan nu getroffen wordt, raakt hem extra. ,,Hij gaf toen hij een tijd in Turkije was zijn geld uit om zwerfdieren van eten te voorzien. Het is de meest vriendelijke, sociale jongen die ik ken.’’ Dat kan zijn broer ook wel eens tegen werken, zegt Kemal. ,,Zijn links liberale achtergrond zal het allemaal extra moeilijk maken, ben ik bang.’’