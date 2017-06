Voor Puttense moordzaak ten onrechte veroordeelde nu bijna dood

Eén van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, Wilco Viets, is vrijdagavond bij een steekpartij zwaargewond geraakt. ,,Eén van die messteken zat in zijn hoofd, ook in zijn hals, borst, arm en hand is hij gestoken. Hij had wel dood kunnen zijn'', meldt misdaadjournalist Peter R. de Vries aan AD.nl.

Wilco Viets, die negen jaar van zijn leven onterecht in de cel doorbracht, is vrijdagavond neergestoken door een Poolse man die hij een lift had aangeboden. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries is het 'puur toeval' dat uitgerekend Viets slachtoffer werd. ,,Hij werd aangehouden door een man die zei dat hij snel naar de politie moest. Voor de deur van het politiebureau is hij ineens neergestoken.''

De Poolse man zou het ineens op Viets hebben gemunt en er volgde een serie messteken. ,,Eén van die messteken zat in zijn hoofd, ook in zijn hals, borst, arm en hand is hij gestoken'', licht De Vries toe. ,,Hij had wel dood kunnen zijn.''

'Willekeurig slachtoffer'

Volgens de Vries had Viets de bewuste Poolse man 'nog nooit eerder gezien of gesproken'. ,,Hij kon ook amper met hem communiceren, want die man sprak Pools. Hij is een willekeurig slachtoffer.''

Bij de aanhouding van die man heeft de politie een schot gelost. Ook werd een vrouw aangehouden, meldde de politie vrijdag al.

De Vries meldt dat Viets en zijn dochter vrijdagavond in Putten reden en werden aangesproken door de Poolse man en vrouw die zeiden dat ze hulp nodig hadden en snel naar de politie moesten. Het stel stapte in en werden naar het politiebureau gebracht.



Daar viel de Pool Viets plotseling aan met een mes en stak hem in zijn hoofd, hals, borst en hand. Op dat moment kwam net een surveillanceauto van de politie langsrijden, waarop agenten het Poolse stel aanhielden.

Volledig scherm Wilco Viets (rechts) en Herman du Bois (rechts) zaten jaren onschuldig achter de tralies. Tijdens het politie-onderzoek is bijvoorbeeld niet gekeken naar de spijkerbroek van het slachtoffer. © GPD/HANS DEN HOEDT

Volgens De Vries staat de steekpartij los van de Puttense moordzaak. Door zijn speurwerk werden Viets en mede-veroordeelde Herman Dubois na negen jaar cel uiteindelijk vrijgesproken van de moord op stewardess Christel Ambrosius.