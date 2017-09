Laat één ding duidelijk zijn. Hajo Vleming (86) is misschien oud, maar nog niet op een punt dat hij het middel nodig heeft. ,,Maar ik vind het prachtig dat het er is. Het is goed dat er reuring komt, want het euthanasiedebat loopt vast.''



De Coöperatie Laatste Wil heeft na ruim vier jaar zoeken een veilig en humaan middel gevonden om euthanasie te plegen. Het poeder, een legaal conserveermiddel dat ook in laboratoria gebruikt wordt tegen schimmels en bacteriën, leidt bij gebruik van een kleine hoeveelheid tot een 'waardige dood'.



Vleming is aangesloten bij de coöperatie. Eigenlijk uit onvrede over de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), waarvan hij al sinds 1973 lid is. De NVVE, vindt hij, is te passief en conformeert zich te veel aan de heersende – met name traditionele christelijke – politieke opvatting. ,,Ze discussiëren met mensen die de zaak alleen maar traineren en niet bereid zijn tot een oplossing.''