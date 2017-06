Vrachtwagen slingert gevaarlijk over A16 bij Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Op de A16 bij Prinsenbeek is een vrachtwagenchauffeur vanmorgen met de schrik vrijgekomen. Zijn truck slingerde van links naar rechts over de snelweg. Gelukkig reden er geen auto's of andere trucks naast de vrachtwagen.