‘Vreemd dat ik er nog ben’

,,Onze dochter is na vijftien maanden overleden aan congenitale spierdystrofie. We leven met jullie mee. Sterkte met de strijd!’’ Ik vond dit berichtje bij een donatie op onze website en ik las het tijdens een vergadering over nieuwe plannen voor de stichting. Een vriendin die tegenover me zat zag me wit wegtrekken en vroeg of het wel goed ging. ,,We hebben nog meer reden om door te strijden’’, zei ik.



Het bericht over het overleden meisje is een van de vele emotionele reacties die ik heb mogen ontvangen sinds ik mijn onzekerheden en angsten deel in deze column. Een moeder die nog wacht op een diagnose, maar veel herkent in Sara’s verhaal, schreef me:



‘Hoe gek het ook klinkt, ik wil je bedanken voor je wekelijkse openheid. Ook ik stond me op mijn dochters tweede verjaardag met tranen in mijn ogen af te vragen hoeveel er nog zullen volgen. De gevoelens en gedachten die je beschrijft zijn zo herkenbaar. Ik ben dus niet de enige die soms gedachten heeft waarvan ik me afvraag of ik ze wel mag hebben.’’