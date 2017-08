Vrijspraak na uit de hand gelopen ontgroening kazerne

In de kazerne is het traditie dat nieuwkomers, ook wel 'kuikens' genoemd, emmers water over zich heen krijgen tijdens de ontgroening. Ongeveer 30 nieuwkomers werden in 2015 natgegooid. In dit geval zaten in mogelijk meerdere emmers chloortabletten in het water. De verdachten (24, 26 en 28 jaar oud) zeggen dat ze niet wisten van het chemische schoonmaakmiddel in de emmers.