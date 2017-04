Vrouw op klaarlichte dag van fiets getrokken en betast in Putten

Signalement

Het zou gaan om een getinte man van 30 à 35 jaar oud. Hij was ongeveer 1.85 meter lang en had een normaal, sterk postuur. De man had kort zwart haar, een kromme neus, donkere ogen en geen gezichtsbeharing. Hij droeg een zwarte jas, spijkerbroek en zwarte sportschoenen.

Getuigen

De politie is, naast de betreffende man, ook op zoek naar getuigen. Tijdens het incident zou een donkerblauwe auto namelijk over de weg hebben gereden in de richting van Garderen. De vrouw heeft, nadat ze zelf weer op de fiets is gestapt, ook een witte auto gezien die in de richting van Putten reed. De politie komt graag in contact met de bestuurders van de genoemde auto's of anderen die iets hebben gezien.