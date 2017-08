VUmc serveert voorlopig geen eiergerechten

Eierrestaurant

Bij restaurant Ommeleg in Amsterdam is het vandaag 'business as usual'. ,,Ja hoor. We zitten gewoon vol", zegt een medewerker van de eetgelegenheid in de Amsterdamse Pijp.



Ommeleg is de eerste en voor zover bekend enige omeletterie van Nederland. Op de menukaart staan vrijwel uitsluitend eiergerechten. Van een omelet met feta, uien en bacon tot sandwiches met roerei of een 'breggfast'.



En dat terwijl Nederland getroffen is door een voedselschandaal rond eieren waarin het giftige chemische bestrijdingsmiddel friponil is ontdekt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseerde gisteravond nog voorlopig terughoudend te zijn met het eten van eieren.