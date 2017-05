Wandelbond: blaas Avondvierdaagse af door noodweer

Volgens een woordvoerder van de KWBN is het advies aan lokale organisaties 'om geen risico te nemen'. Deze week lopen zo'n 150.000 tot 200.000 kinderen de Avondvierdaagse, onder meer in Rotterdam. In andere regio's is het wandelevenement al gehouden of vindt later in juni plaats.

Het KNMI verwacht voor het hele land onweer, windstoten en hagel.

Hierdoor gaat er mogelijk wéér een streep door de eerste tocht van de avondvierdaagse in Oss. De organisatie hakt maandagmiddag rond 16.00 uur de knoop door over het doorgaan van de wandeling.

Zuid-Holland

De Regionale Wandelsportvereniging Zuid-Holland, waar ook de avondvierdaagse in Rotterdam onder valt, stelt dat de wandeltochten in de regio niet direct zijn afgelast. Voorzitter Jack van Vive (81) raadt startbureau's aan zelf de buienradar in de gaten te houden. ,,Het is ter beoordeling van de startbureau's. Als onweer dreigt dan kunnen ze de tocht afgelasten.''