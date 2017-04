We wennen eraan

Stockholm viel mee want er waren ‘maar’ vier doden, was kort na de aanslag op social media te lezen. Raken we nu zelfs al afgestompt door terreur? ,,Ons gevoel vermindert in stressvolle situaties.’’

Op social media heerste een zekere opluchting nadat de biertruck vrijdag door de binnenstad van Stockholm was geraasd. Er waren ‘maar’ vier doden te betreuren, ‘gelukkig’ viel het mee. We legden psycholoog en auteur Martin Appelo vijf gedachten voor die we tegenkwamen en vroegen hem wat er daarbij in ons hoofd omgaat.

‘O maar vier doden, dat valt best mee’

Appelo: ,,Objectief gezien is het bizar om zo te reageren. Aan de andere kant: we hebben net Nice en Berlijn gehad. Meer slachtoffers, een enorme impact. Als iets vaker gebeurt, stelt de menselijke geest zich daarop in, het is een manier om zaken psychisch te verwerken. Een van de mechanismen die daarbij automatisch in werking treedt: het reduceren van de problemen. Hetzelfde zie je wanneer in een bepaalde omgeving - bij vluchtelingen of verslaafden - de een na de ander overlijdt. Het versterkt lethargie en berusting bij overlevenden en achterblijvers, mensen passen zich maar aan de nieuwe realiteit aan en proberen zichzelf op die manier te redden.’’

‘Die terrorist had zeker die biertruck leeggedronken dat hij maar zo weinig mensen raakte’

,,Grappen en cynisme gaan hand in hand met vreselijke situaties. Ik heb jaren in een tbs-kliniek gewerkt en schrok me aanvankelijk rot van de heftige humor tijdens stafvergaderingen. Verkrachting, automutilatie; alles kwam aan bod. En hetzelfde gebeurt nu ik met kankerpatienten werk. Ik had nooit gedacht dat ik snoeiharde grappen over kanker zou maken. Het brein probeert zo een voorval onschuldig te maken, je lacht letterlijk iets weg. Ons gevoel vermindert in stressvolle situaties, het is een oeroud overlevingsinstinct.’’

‘Nice, Berlijn, Stockholm en straks dus Amsterdam’

,,Op zich geen gekke gedachte, die kans is niet helemaal ondenkbeeldig. Maar het feit dat we onszelf zo opstellen toont aan wat voor gebrekkige evolutionaire gedrochten we eigenlijk zijn. In plaats van dat we onze sociale netwerken afgaan en alles en iedereen proberen te mobiliseren om te voorkomen dat er nog iemand in een truck stapt om op een mensenmassa in te rijden, verzoenen we ons met het schijnbaar onvermijdelijke. We trekken ons in onszelf terug. Mijn nieuwe boek Wij-Zij draait om de polarisatie tussen de verwenden en buitenstaanders die zich met terreur tegen hen verzetten. En om de vraag: wie nemen er straks bezit van het normale midden?’’

‘Syrië is erg, maar Stockholm vind ik veel enger’

,,We registreren wel hoe afschuwelijk de oorlog in Syrie is, maar daar gaan we toch niet snel naartoe. De kans is groter dat we een weekeindje weg gaan naar Nice, Berlijn of Stockholm. Het idee dat we daar ook op die boulevard of in die winkelstraat hadden kunnen lopen, maakt ons meer betrokken. Desondanks blijven we reizen. En terecht. Voor hetzelfde geld ga je thuis zitten en stort er ineens een vliegtuig op je dak neer.’’

‘Ik moet al die filmpjes en beelden zien van die aanslagen’