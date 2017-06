Week vol regen, maar 'zomer nog niet voorbij'

Aankomende week wordt wisselvallig en op sommige plekken kan het zelfs zeer nat worden. We zullen er zelf misschien minder blij mee zijn, maar voor de natuur is de omslag van het weer meer dan welkom.

De dag is droog en op veel plekken zonnig begonnen, maar vanmiddag wordt het bewolkter. Dinsdag komt een lage drukgebied ons land in. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuidoosten kan het 24 graden worden. De hoge temperaturen zijn van korte duur: in de loop van de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dat meldt Weerplaza.

Droog weekend

Ook het weekend verloopt waarschijnlijk wisselvallig, maar minder nat dan de dagen ervoor.

De afgelopen week was het zeer droog, waardoor de bovenste laag van de bodem op veel plekken is uitgedroogd. Hierdoor zien bomen er soms uit alsof het herfst is. Het gras is geel en de gewassen op akkers groeien slechter dan normaal.

Daarnaast daalt ook de waterstand in de grote rivieren gestaag. Rijkswaterstaat spreekt al van een verlaagde waterstand. Het water in de rivieren staat gemiddeld twee meter lager dan normaal (iets minder dan acht meter boven NAP, waar ongeveer tien meter boven NAP normaal is). Voor de natuur is de neerslag van de komende week dus meer dan welkom.

De zomer is niet voorbij: hij duurt nog ruim twee maanden. Er zal vast nog wel een nieuwe droge periode gaan volgen, meldt Weerplaza. Wanneer en hoe droog, is natuurlijk de vraag.