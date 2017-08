Weer elf pluimveebedrijven besmet met fipronil

Live: Utrecht stroomt vol met enthousiaste Oranjefans

16:30 De Oranje Leeuwinnen zijn Europees kampioen en Utrecht viert vanavond groot feest! De stad maakt zich op voor een grootse huldiging van het team in Park Lepelenburg, waar duizenden enthousiaste fans worden verwacht. Het kan even duren voordat het liveblog geladen is.