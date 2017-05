WhatsApp kampt opnieuw met storing

Spoorwensdag: 'Geweldig, deze kans krijg ik nooit meer'

18:50 Tachtig treinliefhebbers hadden vandaag de dag van hun leven met de Spoorwensdag. NS en ProRail lieten allerlei treinwensen in vervulling gaan. De 25-jarige Thomas van der Meer was één van de gelukkigen; hij mocht mee met een stoomtrein, kreeg een rondleiding in een werkplaats en mocht zelfs een praatje maken met de topmannen van NS en ProRail. ,,Dat was wel zo geweldig, die kans krijg je nooit meer".