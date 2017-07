Wildplassen? Niet doen, deze muur plast terug!

Driekwart caravans en campers is van 50-plusser

10:48 DEN BOSCH - Caravan- of camperbezit begint steeds meer een vijftigplushobby te worden. Maar liefst driekwart van alle caravans en campers in Nederland stond op 1 januari van dit jaar op naam van een iemand die 50 jaar is of ouder. Gemiddeld de meest daarvan wonen in Drenthe, Brabant en Gelderland scoren wat lager.