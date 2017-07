Winkelketens waaronder Jumbo berispt om weglaten tekst babymelkpoeder

In hun webshops verkopen de bedrijven babymelkpoeder zonder daarbij te vermelden dat borstvoeding beter is, zoals wettelijk verplicht is. Foodwatch diende 29 klachten in en kreeg in alle gevallen gelijk. Van de RCC hebben de ketens te horen gekregen dat ze hun website moeten aanpassen. Ook de producent van flesvoeding heeft een tik op de vingers gekregen.

Geen reclame

Volgens de Warenwet moet bij babymelkpoeder niet alleen worden vermeld dat borstvoeding beter is, maar ook wat er precies in het poeder zit en dat ouders het alleen zouden moeten gebruiken in overleg met een arts of consultatiebureau. De enige gezondheidsclaim die is toegestaan, is een vermelding over een verminderd gehalte aan melkeiwitten voor zuigelingen die daar allergisch voor zijn. Reclame maken voor flesvoeding is verboden.