Wordt de sigaret zonder nicotine de genadeklap voor het roken?

De Nederlandse longarts en aanvoerster van de anti-rooklobby, Wanda de Kanter, is enthousiast over het Amerikaanse plan. ,,Want zonder nicotine is de kick weg en sterft de sigaret vanzelf uit. Deze oplossing is eigenlijk makkelijker dan de sigaret proberen helemáál te verbieden,'' aldus De Kanter. ,,Al is het nog maar een voorstel, maar wel heel interessant.''



Het idee van de Amerikaanse Food and Drug Administration kwam vrijdag als een verrassing. Meteen werd duidelijk hoe serieus het plan wordt genomen: aandelenkoersen van tabaksproducenten kelderden met soms 15 tot 20 procent. ,,Omdat,’’ zegt Wanda de Kanter, ,,iedereen wel snapt dat als de sigaret niet meer verslavend is, er geen volgende generatie rokers komt. Je kan dan wel tabak roken, maar zonder nicotine is de kick weg.''