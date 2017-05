Zeer grote brand op industrieterrein Zaandam

'Ik hoor graag welke billen wel en welke billen niet'

9 mei ,,De Nederlandse overheid moet niet besluiten om websites kapot te maken en als ze dat wel doen hoor ik graag wat de regels zijn. Welke billen wel en welke billen niet." Dat stelde Martin Bosma vanochtend voorafgaand aan het vragenuurtje. Daarin liet demissionair vicepremier Asscher weten dat de overheid zelf de afweging mag maken wel of niet te adverteren op GeenStijl of Dumpert. Een 'algemene lijn' vanuit het kabinet zou volgens hem in het slechtste geval kunnen leiden tot 'zelfcensuur'. Het ministerie van Defensie besloot vorige week te stoppen met adverteren op GeenStijl en Dumpert naar aanleiding van het pamflet in de Volkskrant en NRC Handelsblad.