Zeg weerman, waar blijft die zomer?

Wolken, buien, amper 20 graden. Wordt het nog zomer? Of is dat wisselvallige juist normaal en schieten we met het gezeur door in onze nationale hobby: klagen over het weer. We vragen het onze meteoroloog Ben Lankamp.

Komt het nog goed met deze zomer?

Ben Lankamp: ,,Vakantiegangers bedoelen met zomer half juli tot eind augustus. Wij meteorologen rekenen van 1 juni tot 1 september. En die periode is tot nog toe helemaal niet slecht geweest. Sterker: juni was een prachtige maand met veel zon en zelfs tropische dagen. Juli was veel wisselvalliger: buien, wind, soms ronduit koel. Maar niks extreems. Gewoon Hollands zomerweer. We mogen blij zijn dat het niet elke dag zeikt van de regen. Dat kan namelijk ook nog. ’’

Voor mensen die kamperen: wordt augustus dan beter?

,,Ik kan nog niet heel ver die maand in kijken. Maar dit weekend blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 20 graden. Daarna wordt het droger en stijgt het kwik tegen het einde van de week in het binnenland en zuiden richting 23 tot 25 graden. Dan zit je weliswaar lekkerder in je tent, maar in Zandvoort of Zeeland wordt het bepaald geen bikiniweer omdat de temperatuur daar niet verder komt dan 19, 20 graden.’’

Valt zeker tegen in vergelijking met voorgaande jaren?

,,Dat denkt iedereen altijd elk jaar. Maar dat is niet zo. In 2016 en 2015 was gedurende de hele zomer een vergelijkbaar weerbeeld zichtbaar. Met blokjes tropische temperaturen, redelijk zomerweer en wisselvallige perioden die elkaar afwisselden. Het komt bijna nooit voor dat we tien, twaalf dagen aan één stuk strak blauwe luchten hebben. In 2003 en 2006 gebeurde dat. Erg zeldzaam.’’

Word je wel eens gek van die Hollandse klaagzang over het weer?