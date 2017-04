Ziekenhuis Helmond wil Maxim na herseninfarct niet verder behandelen

Het echtpaar had gisteren een gesprek met artsen van het ziekenhuis, waarin werd verteld dat de verdere behandeling van Maxim niet in het Elkerliek zal plaatsvinden. Dat gesprek verliep in alle rust, vertelt Hanneke. ,,Het ging in goed overleg. Maar ik denk dat er al was besloten dat Maxim naar een ander ziekenhuis zou moeten. De artsen zeiden dat de druk op hen erg groot was en dat ze daarom bang waren om fouten te maken."



De leiding van het Elkerliek wil vandaag nog in gesprek gaan met het echtpaar Förster en ook de betrokken artsen horen, zegt een woordvoerder. Tot die tijd wil het ziekenhuis inhoudelijk niet ingaan op de kwestie: ,,We kunnen niet via de media communiceren over patiënten."