Zien en gezien worden op fantasybeurs Elfia

Elfen, ridders, Victoriaanse dames, warlords, trollen, Stormtroopers en gothics. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wandelt dit weekend door de kasteeltuinen van De Haar bij Harmelen. Daar wordt het jaarlijkse kostuumevenement Elfia gehouden. En vrijwel alle bezoekers hebben veel zorg besteed aan hun uitdossing. Want het is, met evenzoveel fotografen op het kasteelterrein, zien en gezien worden tijdens dit evenement.