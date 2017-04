Zo herken je het perfecte patatje

Van 7 tot en met 25 maart koopt een verslaggever op 137 plaatsen verspreid over heel Nederland per adres één medium portie friet met mayonaise/frietsaus en twee porties zonder. Was die maat er niet, dan werd de grote portie gekocht.



De friet wordt niet ingepakt, maar meegenomen voor onmiddellijke consumptie.



Direct na aankoop beoordeelt een driehoofdig consumentenpanel van het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO) de friet op geur, uiterlijk, krokantheid buitenkant, zachtheid binnenkant en volle smaak. De leden van het smaak­panel zijn door CSO geselecteerd op hun vermogen om te kunnen proeven, hun belangstelling voor smaak en affiniteit met het product.



De friet wordt gewogen en het gemiddelde gewicht per portie vastgesteld. Naam en adres van het verkooppunt, verkoopprijs, merk en eventuele bijzonderheden worden genoteerd. Verkooppunt en friet worden gefotografeerd.



Om een (on)gelukkige toevalstreffer uit te sluiten, is elk verkooppunt gedurende de onderzoeksperiode in principe nog eens bezocht door een tweede team, bestaande uit vier (andere) proevers. De keuze voor het te bezoeken adres komt deels tot stand op basis van de ruim vijftienhonderd aanmeldingen van lezers. Als een bedrijf veelvuldig is getipt, is dat vrijwel altijd aanleiding om er een bezoek te brengen.



Na invoering van alle data ontstaat een voorlopige uitslag. De bovenste en onderste vijf op die lijst zijn door een team van vier, wederom nieuwe, proevers een derde keer bezocht. Hierna wordt de uitslag definitief. Bij een gelijk eindcijfer op de ranglijst zijn de uitslagen voor afronding op 0,5 punt bepalend voor de klassering.