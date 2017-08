'Zo slecht was deze zomer helemaal niet'

De zonnige junimaand leek zo veelbelovend. Op het strand was het prima vertoeven, warmterecords sneuvelden en menig ijssaloneigenaar zal zich rijk gerekend hebben. ,,Het was extreem warm die maand”, erkent Klaassen. ,,Het was zelfs de warmste maand sinds de metingen in 1901. Het begon dus uitermate goed, voor mensen die van warmte houden.”



Toch ging het daarna snel bergafwaarts. ,,Juli was wisselvallig en augustus zelfs aan de frisse kant. We hebben geluk dat de temperatuur afgelopen vier of vijf dagen hoog lag, anders was het helemaal fris geweest.”



Ook qua neerslag kregen we het afgelopen twee maanden flink te verduren. ,,Het varieerde nogal. Volgens het KNMI viel er gemiddeld 245 millimeter regen over het land. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde dat is 225 millimeter. Natter dan normaal dus, met extreme pieken hier en daar”, aldus Klaassen. ,,In Groningen viel zelfs 300 millimeter, ruim meer dan normaal.”



Zonnig was het wel. Gemiddeld over het land scheen de zon ruim 630 uren waar ruim 600 normaal is.