Zoetelief officieel gekozen tot voorzitter 50PLUS

Het was al een tijdje bekend dat Zoetelief vermoedelijk de rol van Nagel over zou gaan nemen. Over zijn voorganger zegt Zoetelief: ,,Ze kunnen over Jan Nagel zeggen wat ze willen, maar hij heeft voortreffelijk werk geleverd. Hij heeft te vuur en te zwaard en met een enorme stuurmanskunst ongelukken weten te voorkomen – want ook ouderen roeren zich."

Volgens de nieuwe partijvoorzitter is het nu tijd voor iemand die op dat werk gaat voortbouwen. ,,Een stabiele groei genereert. Jan blijft als Eerste Kamerlid actief voor 50Plus. Dat zouden we ook niet anders willen. Hij zal mij niet voor de voeten gaan lopen. We zijn beiden zo wijs dat we dat niet doen.''

Ruime meerderheid

Zoetelief was voorgedragen door het bestuur. Hij kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. Dick Schouw, die hard oppositie voerde tegen het partijbestuur, eindigde als derde.