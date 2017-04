'Zorgen om komst tweede man Eritrea naar Nederland'

De komst van een toppoliticus uit Eritrea naar Nederland leidt tot onrust in politiek Den Haag. De tweede man van de regeringspartij YPFDJ is later deze week vermoedelijk te gast op een bijeenkomst van de Europese afdeling van zijn partij.

Dat melden het radioprogramma Argos en platform OneWorld. De YPFDJ is de enige partij die is toegestaan in Eritrea. Het regime wordt al jaren bekritiseerd vanwege schendingen van de mensenrechten en uitbuiting van de bevolking. Ook heeft Den Haag al meerdere malen geklaagd over de ‘lange arm van Asmara’, de hoofdstad van het land.

Argos en OneWorld hebben inzage gehad in vertrouwelijke emails die zijn uitgewisseld tussen verschillende ministeries in Den Haag. Daaruit zou blijken dat de 13e Europese YPFDJ-conferentie dit jaar in Nederland wordt gehouden. Het is de jaarlijkse bijeenkomst van die partij. De Nederlandse afdeling bevestigt de bijeenkomst, maar houdt de locatie vooralsnog geheim.

'Dienen van de gemeenschap'

Als eregast zou Yemane Gebreab komen, de tweede man van de partij, die direct onder de president valt. Doorgaans komen er zo’n 650 mensen op de bijeenkomst af. Die is, volgens de YFPDJ, bedoelt om ‘Eritrese jongeren te activeren en actief te betrekken bij het dienen van hun gemeenschappen en het dienen van het belang van Eritrea.’

De ministeries in Den Haag zien daar vooral een poging in om de grip van het regime op de diaspora van Eritreeërs in Europa te vergroten. De afgelopen jaren zijn berichten naar buiten gekomen dat Eritreeërs in Europa onder druk worden gezet om geld over te maken naar het land. Er wonen in Nederland zo’n 20.0000 Eritreeërs. De afgelopen twee jaar is dat aantal flink gestegen door nieuwe vluchtelingen uit het land.

