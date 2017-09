Zware crash op circuit Zandvoort, coureur gereanimeerd

In Zandvoort wordt dit weekeinde de zesde editie van de Historic Grand Prix gehouden. Daarin vinden onder meer races en demonstraties plaats met historische racewagens. Iets na elven vond vanochtend een zwaar ongeluk plaats in de openingsronde van de FIA Masters Historic Formula One-race. Daarbij vloog de wagen van de Fransman David Ferrer uit de Luyendijkbocht, de laatste bocht die voert naar het rechte stuk van start en finish.



Ferrer, die vorig jaar ook mee deed aan de race, raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn March 701 uit 1970 kwijt. Er waren geen andere coureurs bij het ongeluk betrokken.



Een woordvoerder van de organisatie liet weten dat 'baanposten, veiligheidsfunctionarissen en medisch personeel vrijwel direct ter plekke waren'. ,,De rijder is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Amsterdam voor verdere behandeling." Wat precies zijn verwondingen waren, kon hij nog niet zeggen. Evenmin is duidelijk of hij in kritieke toestand is.



Doordat de race heeft stil gelegen is het programma ingekort en aangepast. ,,Er is niet overwogen om het evenement af te lasten. Dat was niet aan de orde.''