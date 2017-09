Zware crash op circuit Zandvoort

In Zandvoort vindt dit weekeinde de zesde editie van de Historic Grand Prix gehouden. Daarin vinden onder meer races en demonstraties plaats met historische racewagens.



Iets na elven vond vanochtend een zwaar ongeluk plaats in de openingsronde van de FIA Masters Historic Formula One-race. Volgens Autosport.nl vloog daarbij de wagen van de Fransman David Ferrer uit de Luyendijkbocht en raakte zwaar beschadigd. Op foto's is een grote ravage op de baan te zien, met daarbij verschillende wrakstukken van de racewagen.



Vier ambulances en een brandweerwagen kwamen de baan op. Later landde ook de traumahelikopter. Deze maakte via Twitter melding van een reanimatie. Het programma werd stilgelegd en wordt rond 12.45 weer hervat. De coureur zou in een ambulance zijn afgevoerd.