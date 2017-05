Zwembad en huisjes vakantiepark Texel ontruimd na chloorlek

Negen huisjes in de omgeving van het zwembad op het vakantiepark zijn vanwege het lek ontruimd. In totaal zijn ongeveer veertig mensen elders opgevangen.

Het lek zit in een container in de technische ruimte van het zwembad. De brandweer kon het lek niet direct dichten omdat daarvoor specialisten nodig zijn. Een gespecialiseerd team van de brandweer, dat beschikt over speciale kleding en maskers, is vanaf het vasteland met de veerboot gekomen en is inmiddels bezig het lek te dichten.