Zwembroek kan nog één keer uit de kast

Blaas de plastic flamingo en de ananas nog maar een keertje op: De komende dagen kunnen we weer heerlijk in het zwembad en de zee dobberen. Morgen en overmorgen zijn regelrechte topdagen voor zonliefhebbers, met temperaturen tussen de 24 en 30 graden Celsius.

Vooral dinsdag wordt het op veel plaatsen zomers warm. In delen van Brabant en Limburg is het zelfs niet uitgesloten dat de temperatuur deze zomer nog één keer de grens van 30 graden weet te bereiken. ,,Dat hangt af van de hoeveelheid zonneschijn in de middag'', legt Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ,,Als het lang zonnig blijft, dan kan die grens van 30 graden zomaar gehaald worden. Is er meer bewolking, dan moeten we het met iets minder doen.''

Quote Als het lang zonnig blijft, dan kan die grens van 30 graden zomaar gehaald worden Wilfred Janssen, Weerplaza Het blijft ook nagenoeg overal droog op beide dagen, al is vooral dinsdag- namiddag en -avond wel kans op een lokale bui. ,,In de vroege ochtend doet het weerbeeld vooral morgen lang niet overal aan zomer denken'', aldus meteoroloog Janssen. ,,Dat komt doordat er komende nacht plaatselijk opnieuw kans op dichte mist is. Maar de augustuszon weet de mist gelukkig rap weg te branden, waardoor het snel vrij zonnig wordt.''

Woensdag kunnen enkele regio's in het binnenland nog een extra dagje zomerse warmte meepikken voordat de koele lucht verder Europa binnendringt. En dan is het donderdag over met de pret. Janssen: ,,Het lijkt erop dat we het dan moeten gaan doen met temperaturen rond 20 graden. De kans op regen of een aantal buien neemt ook toe.''

Top 10 zomers

Momenteel staat deze zomer in de top 10 van warmste zomers op een tiende plaats. Gemiddeld komt de temperatuur uit op 17,74 graden. De zomers van 2010 en 2016 staan in de buurt met 17,71 en 17,7 graden. Janssen is optimistisch: ,,Een negende plaats is ook nog mogelijk, maar dan moet het tot en met donderdag thermisch enigszins meezitten in De Bilt. Een tiende plek is dus mogelijk, maar het blijft spannend tot het einde!''