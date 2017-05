Zwemwater in Brabant scoort goed: hier kun je met gerust hart een duik nemen

KAARTDEN BOSCH - Noord-Brabant is één van de provincies met het beste zwemwater. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap. De Nederlandse zwemwaterkwaliteit wordt met het jaar beter. Waar vier jaar geleden 67 procent van de Nederlandse zwemwateren het label ‘uitstekend’ toegewezen kregen, was dit vorig jaar 75 procent.

Maar liefst 95 procent van het zwemwater was in 2016 van ‘voldoende’ kwaliteit of hoger, meer dan geschikt dus voor een verfrissende duik.

‘Probleemlocaties’ liggen voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Daar werden vorig jaar in totaal tien wateren als ‘slecht’ gekwalificeerd. De provincies Flevoland, Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland scoren het best. Daar kreeg het zwemwater een voldoende of hoger.

Wil jij weten of je bij jou in de buurt zonder zorgen in het water kunt plonzen? Van 699 van de in totaal 718 zwemwaterlocaties is bekendgemaakt hoe de kwaliteit vorig jaar was. Die kun je allemaal bekijken op dit handige kaartje: