Amerikaanse ambassade weigert baby visum uit vrees voor terrorisme

,,Het was het laatste formulier dat ik moest invullen en het duurde allemaal een eeuwigheid", doet hij het verhaal. ,,Daarbij moet ik een fout hebben gemaakt. Daarop moesten we een trip van tien uur naar de Amerikaanse ambassade in Londen maken, om uitleg te gaan geven. Harvey - die nog niet kan praten, laat staan een terroristische activiteit beramen - moest aanwezig zijn bij het gesprek. Ik kan er niet bij dat ze niet inzagen dat het een oprechte vergissing was en dat een baby van drie maanden geen bedreiging vormt voor iemand."



Uiteindelijk werd het misverstand opgelost, vier dagen voor het gezin zou afreizen, maar het visum van de baby arriveerde niet meer op tijd. Daardoor moesten de ouders en hun baby hun vliegtickets omboeken en enkele dagen later vertrekken. Dat kostte 3.500 euro extra. ,,Het was een dure vergissing", aldus nog Paul. ,,Maar Harvey is heel flink geweest. Hij heeft geen enkele keer gehuild tijdens de ondervraging. Ik heb nog even overwogen om hem een oranje overall aan te doen zoals gevangenen in de VS, maar heb het wijselijk zo gelaten. Ik denk niet dat ze daarom gelachen zouden hebben."