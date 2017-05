Amerikaanse betaalt drugsverslaafden 270 euro om zich te laten steriliseren

,,Het gaat in hoofdzaak om de kinderen", vertelt de vrouw aan de Britse krant The Sun. ,,Ik heb het vanaf de eerste rij meegemaakt. Het is niet fraai, geloof me. Maar het gaat ook om de verslaafde moeders. Want er kan niets goeds komen van een verslaafde vrouw die acht baby's op de wereld zet, die daarna bij andere gezinnen ondergebracht worden. Project Prevention is voor alle duidelijkheid geen afkickprogramma voor druggebruikers. We willen alleen dat mensen die niet aan het afkicken zijn of een terugval hebben, geen kinderen krijgen."



Harris voert de sterilisatieprocedure niet zelf uit. Druggebruikers moeten haar een officieel bewijs geven dat de sterilisatie uitgevoerd is en daarna worden ze uitbetaald.



Ze krijgt flink wat kritiek op haar controversiële werk, maar daar trekt ze zich naar eigen zeggen niets van aan. ,,De mensen die het luidst roepen, zijn diegenen die zelf niet staan te springen om een kindje van een drugsverslaafde moeder te adopteren. Ze vinden dat vrouwen altijd het recht moeten hebben om zich voort te planten, maar zelf een drugsverslaafde baby adopteren doen ze niet."