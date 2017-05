Australische Omar: waarschijnlijk de allerlangste kat ter wereld

Omar is roodharig, heeft prachtige amberkleurige ogen én is maar liefst 1.20 centimeter lang en weegt 14 kilo. Omar de Maine Coon uit Australië krijgt binnenkort een bezoekje van medewerkers van het Guinness Book of Records die haar mogelijk uitroepen tot de allerlangste kat van de hele wereld.



Zijn baasje Stephy Hirst haalde de kater in 2013 in huis en kon toen niet bevroedden dat de schattige kitten zo groot zou worden. De Australische besloot twee weken geleden haar harige huisgenoot op Instagram te plaatsen en het dier was direct een hit. Websites, krantenpagina's en televisieprogramma's stonden in de rij om de kat te ,,Omar kan eigenlijk niet zo goed met al die populariteit omgaan'', grapt Hirst. ,,Hij had vanochtend even een kleine inzinking.''



Op dit moment is een Maine Coon uit het Britse West Yorkshire met 1.18 meter de 'langste kat ter wereld'.