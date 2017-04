Australische ouders gewaarschuwd voor op spoor vallende kinderen

Sydney Trains, de service achter al het railvervoer in en rondom Sydney, plaatste deze week een opvallende video op haar facebookpagina. Ze vragen ouders beter op hun kinderen te letten bij het instappen in de trein. Afgelopen jaar vielen in Sydney 223 kinderen tussen de trein en het perron. 81 van hen raakten gewond. Sydney Trains adviseert om tijdens het drukke paasweekend vooral niet te haasten. Ze raden ouders daarnaast aan om hun kind aan de hand te houden en extra goed op te letten op drukke stations.