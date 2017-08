Brit redt leven van schildpad met mond-op-mondbeademing

Freda de schildpad loopt elke dag vrij rond in de achtertuin van Fletcher, een amateurastronoom. Maar zaterdag was het dier nergens te bekennen. Na lang zoeken vond de Brit zijn schildpad in de vijver. ,,Ze moet er minimaal een uur in hebben gelegen'', vertelt hij. ,,Ik haalde haar eruit en ze zag er dood en slap uit.''



In paniek belde Fletcher zijn dochter op, waarna bij probeerde lucht in de bek van zijn huisdier te blazen. ,,Ik trok het kopje een stukje naar buiten en blies een paar keer kort'', zegt hij. Er kwam al snel een beetje water uit de mond van de schildpad.



Haar eigenaar kreeg hoop toen een pootje van het huisdier begon te trillen en de schildpad haar kopje weer introk. ,,Ik warmde haar op met een föhn en masseerde haar pootjes, nek en borst. Na een uur begon ze te kuchen en deed ze haar ogen open.''