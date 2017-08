Brit vliegt probleemloos met paspoort vriendin van Londen naar Berlijn

Een Engelsman vloog onlangs probleemloos op het paspoort van zijn vriendin van Londen naar Berlijn. Het luchthavenpersoneel had verzuimd het document te vergelijken met de gegevens op de instapkaart, zo melden Britse media. Het is niet de eerste keer dat een luchtvaartmaatschappij op deze manier steken laten vallen.

Michael Randall (23) en zijn vriendin Charlotte Bull waren net terug van vakantie in Zuid-Frankrijk. Randall zou kort daarna naar Berlijn vliegen om met een vriend naar een racewedstrijd te gaan. In de haast stopte hij per ongeluk het paspoort van zijn vriendin in zijn handbagage. Toch kon hij probleemloos op luchthaven Gatwick het vliegtuig naar Berlijn binnenkomen. Luchthavenpersoneel had overduidelijk zijn paspoort niet gecontroleerd. Dan hadden ze gezien dat Randall geen blonde vrouw met lang haar is.

In Berlijn stapte hij direct naar de beveiliging om te melden wat er was gebeurd. Na een verhoor van bijna anderhalf uur mocht hij met een tijdelijk visum verder.

easyJet

Randall vindt het te zot voor woorden dat dit zomaar kon gebeuren. ,,Het personeel van easyJet moet toch de naam in het paspoort vergelijken met de gegevens op de instapkaart. Ze hebben overduidelijk steken laten vallen.'' Ook zijn 34-jarige vriendin Charlotte vindt het bizar. ,,Het is beangstigend dat dit zomaar kan. Zeker in deze tijd.''

Een woordvoerder van easyJet zegt tegen The Independent dat de gegevens van de reiziger goed in het systeem zijn ingevoerd. ,,Alleen is niet gecontroleerd of die met het paspoort overeenkomen. De visuele identificatie was dus niet goed. We stellen een onderzoek in.''