Cadeautje voor extreem-rechts: strand bezaaid met hondenpoep

Succesvolle bodybuilder stikt in gezonde maaltijd

23 augustus De internationale bodybuilderswereld is in shock, omdat de 26-jarige krachtpatser Dallas McCarver dood is gevonden op de keukenvloer van zijn woning in Florida. Volgens de autoriteiten is de meervoudig kampioen bodybuilding, die zijn lichaam oppompte met loodzware trainingen in combinatie met anabolen, vermoedelijk gestikt in zijn eten.