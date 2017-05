Deense parachutist blijft onder vliegtuigje haken en overleeft landing

De instructeur van de man sprong eerst, en zodra hij op de grond belandde, zorgde hij dat de luchtverkeersleiding de piloot informeerde. Die bleef een uur lang in de lucht cirkelen met een vreselijk dilemma: hij kon niet blijven vliegen, maar als hij landde, zou de parachutist over de grond gesleept worden. De piloot was al van 2500 meter afgedaald naar 500 meter, maar steeg weer omhoog, voor het geval de parachutist los zou schieten. Dan had hij genoeg tijd om zijn parachute te gebruiken.

Inmiddels bereidden brandweerlieden een grasveld bij een nabijgelegen luchthaven – 300 kilometer ten noordwesten van Kopenhagen - voor. Ze spoten er schuim op om de landing voor de parachutist zo zacht mogelijk te maken. Het vliegtuigje bleef rondjes cirkelen om brandstof kwijt te raken en werd gevolgd door een helikopterambulance aan wie de parachutist met zijn aangaf dat hij klaar was voor een landing. ‘Op weg naar beneden vroeg ik me af of ik op het punt stond een man te vermoorden’, zei piloot Leif Johanssen aldus nieuwssite The Local .

De piloot zette de landing in met een zo laag mogelijke snelheid. Toch werd de parachutist 200 meter over de grond gesleurd voor het toestel stilstond. Wonder boven wonder heeft de man enkel blauwe plekken overgehouden aan het incident. De piloot prees vooral de parachutist omdat hij kalm bleef. ‘Het was een nachtmerriescenario waar geen standaardoplossing voor is. Het is goed afgelopen omdat we hebben samengewerkt: de mensen op de grond en ik met de parachutist in de lucht’, aldus Johanssen.