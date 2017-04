Directrice stapt op na onthullend onderzoek van eigen scholieren

Zo was Amy Robertson bijvoorbeeld niet in het bezit van een geldig universiteitsdiploma. De vrouw had naar eigen zeggen aan de Corllins universiteit gestudeerd, maar dat blijkt geen erkende universiteit. Ook was de website van de school niet bereikbaar. ,,En zo waren er nog een aantal dingen die gewoonweg niet helemaal klopten’’, vertelt Connor Balthazor (17), leerling van de Pittsburg High School en redacteur van de schoolkrant Booster Redux aan The Washington Post.



Een uitgebreider onderzoek naar de directrice volgde. Samen met 4 andere leerlingen en een volwassen begeleider spitte Balthazor wekenlang naar de achtergrond van de vrouw. Vorige week werden de resultaten gepresenteerd in een artikel in de schoolkrant. Zo was bijvoorbeeld ook de verblijfplaats van de vrouw niet bekend en zou Corllins een universiteit zijn waar mensen diploma’s en certificaten kunnen kopen tegen een smak geld.