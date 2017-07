Dit is de allergrootste en sterkste Super Soaker ooit

De reusachtige Super Soaker - ontsproten aan het brein van een voormalige werknemer van ruimtevaartorganisate NASA - wordt niet, zoals het handzamere speelgoedmodel, aangedreven door luchtdruk maar met samengeperst stikstofgas. Toen het loodzware ding klaar was, zijn de makers het gaan testen. Toen bleek dat ze een wel heel gevaarlijk speeltje hadden ontwikkeld en gebouwd. De mega-soaker bleek ongeveer acht keer krachtiger dan een gemiddelde brandblusser terwijl de waterstraal een topsnelheid van maar liefst 437,7 kilometer per uur kan bereiken.



Volgens Mark Rober, één van de bedenkers, is de Super Soaker niet bedoeld als waterpretspeeltje op warme dagen. ,,Daarvoor is het ding veel te sterk'', liet hij weten na een demonstratie. Met het waterpistool kunnen probleemloos grote objecten zoals een watermeloen of flinke worsten doormidden worden gesneden. Daardoor is de kans groot dat mensen er levensgevaarlijk gewond door zullen raken. Ook heeft de superstraal geen enkele moeite met frisdrankblikjes. ,,Dat wordt met één ferme spuit in twee stukken gezaagd.'' Het monster werd vooral voor de gein geconstrueerd en om een vermelding te krijgen in het Guinness World Records boek. Dat laatste is gelukt.



De hele demonstratie van de extreme soaker is hier te zien.